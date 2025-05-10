مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة

أعلن هانس فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فوتشينك تشيزني سيحرس عرين الفريق خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا الأحد في مباراة ربما ستحسم صراع اللقب قبل 3 جولات على النهاية.

وقال الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نعم تشيزني سيكون الحارس الأساسي في الكلاسيكو".

وأضاف "تجديد تعاقد البولندي؟ هذه وظيفة ديكو، العقود ليست من اختصاصي، أنا سعيد به هو إيجابي وهادئ دائما وهذا يناسبنا تماما وأعتقد أنه يرغب في البقاء".

وأكمل ضاحكا "أنه أكثر هدوءا قبل المباريات الحاسمة، ويدخن أحيانا قليلا، هذه طبيعته".

وكان النادي قد أعلن جاهزية أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة.

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وأردف فليك قائلا: "بالدي وليفاندوفسكي؟ لا أعتقد أنهم سيشاركون من البداية، ربما يحصلان على دقائق في الشوط الثاني".

وتابع "جيرارد مارتن قدّم مباراة رائعة وافتقدنا بالدي لأن مستواه كان رائعا".

وواصل "أحب عقلية وأسلوب إريك جارسيا وليس لديه مشكلة على الإطلاق للمشاركة في أي مباراة ويمكنه تسجيل الأهداف كما رأينا".

وعن اللقاء قال: "ربما ستكون تلك المباراة مختلفة بعض الشيء عن مباراة الدور الأول، لأنه عندما تخوض مثل تلك اللقاءات فإن ريال مدريد يفعل كل ما في وسعه، ونحن نركز على اللقاء فقط ولا شيء آخر".

وكان برشلونة قد تفوق على ريال مدريد في المواجهات الـ 3 السابقة هذا الموسم في الدوري 4-0 ونهائي السوبر الإسباني 5-2 ونهائي كأس ملك إسبانيا 3-2.

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وأتم "الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة. عليك خوض 38 مباراة، وإذا وصلت إلى النهاية واحتللت المركز الأول، فسيكون هذا هو اللقب الأكثر نزاهة، وكل شخص من حقه تفسير الأمر كما يريد".

وودع برشلونة دوري الأبطال بالخسارة بنتيجة 6-7 في مجموع المباراتين ضد إنتر الإيطالي.

وإذا حقق برشلونة الفوز وسط أنصاره على ريال مدريد فسيوسع الفارق لـ 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ما يضع يدا للبلاوجرانا على لقب الدوري الإسباني.