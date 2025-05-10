صدام بنزيمة وأوباميانج.. تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية

السبت، 10 مايو 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وتقام المباراة النهائية لكأس ملك السعودية على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وتحت رعاية الملك سالمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ستقام مباراة الاتحاد ضد القادسية يوم الجمعة 30 مايو 2025 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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المباراة ستشهد صداما قويا بين هجوم الاتحاد بقيادة كريم بنزيمة، وهجوم القادسية بقيادة بيير إيمريك أوباميانج.

القادسية حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على الرائد.

فيما حجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية) بعد مباراة مثيرة أمام نظيره الشباب.

وفاز اتحاد جدة على الشباب 3-2 في نصف نهائي المسابقة.

الفوز قاد نادي اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للمرة الـ 19، متخطيا غريمة أهلي جدة الذي خاضها 18 مرة، فيما قلص الفارق مع الهلال صاحب الرقم القياسي يواقع 20 مرة.

كأس الملك اتحاد جدة القادسية
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