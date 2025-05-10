تقرير سعودي: رونالدو يشترط تغييرات فنية وإدارية لتجديد تعاقده مع النصر

السبت، 10 مايو 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

اشترط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إجراء عدة تغييرات فنية وإدارية من أجل تجديد تعاقده مع نادي النصر.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن تمديد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2027 مرتبط بتحقيق رؤيته التفصيلية التي تشمل تغييرات إدارية وفنية في الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن من بين الشروط التي وضعها رونالدو لتمديد عقده، إجراء تغييرات إدارية وفنية في الفريق، وتحسين جودة اللاعبين في الفريق.

كما اشترط النجم البرتغالي عللى إدارة النصر توفير بيئة احترافية تضمن المنافسة على البطولات.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو طلب الآتي:

تعيين جهاز فني أوروبي جديد، لافتقار سيتفانو بيولي الشخصية التنافسية والمرونة

تعيين مدير رياضي من طراز عال بصلاحيات كاملة

إعادة تقييم والاستغناء عن عدد من المحترفين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمدافع إيمريك لابورت، والثنائي ويسلي وأنجيلو من فئة المواليد

الإبقاء على الركائز الأساسية مثل ساديو ماني، أوتافيو، وبروزوفيتش، محمد سيماكان، جون دوران.

النصر ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، بينما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

يذكر أن رونالدو انضم لصفوف النصر في يناير 2023 وتوج مع الفريق بلقب كأس الأندية العربية على حساب الهلال بالمباراة النهائية.

رونالدو النصر السعودي
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