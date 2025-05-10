خبر في الجول - الأهلي يقترب من إتمام الاتفاق بشأن سيحا

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد سيحا حارس مرمى نادي المقاولون العرب المعار لحرس الحدود.

ويلعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اقترب من ضم محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المعار لحرس الحدود مقابل 25 مليون جنيه.

وسيوقع سيحا على عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات حال إتمام الاتفاق الرسمي بين الناديين.

مصدر من المقاولون قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس الأهلي تواصل مع محمد عادل المشرف على المقاولون لطلب ضم محمد سيحا حارس الفريق المعار إلى حرس الحدود".

وأضاف "تم الاتفاق على تحديد جلسة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن الحارس وحسم الأمور".

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل قبل ساعات ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 12 مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.