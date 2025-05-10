فيران توريس: الفوز على ريال مدريد مفتاح التتويج بالدوري

وصف فيران توريس لاعب برشلونة مواجهة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد، بمفتاح الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا الأحد ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فيران توريس عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما حدث في مباراة إنتر يجب أن يكون حافزا إضافيا لنا أمام ريال المدريد ، لقد قدمنا موسما رائعا وعلينا أن ننهيه في أفضل صورة ممكنة".

وأضاف "الفوز على ريال مدريد سيجعلنا قريبين للغاية من التتويج بالدوري. نحن نريد تأمين اللقب وهذه المباراة طريقنا لتحقيق هدفنا".

برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو المحطة المقبلة في الدوري يوم 11 مايو، بعد أن حسم برشلونة نهائي كأس الملك لصالحه أمام مدريد بنتيجة 3-2.

ولا يمكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ويحتاج ريال مدريد للفوز بنتيجة أكبر من 4-0 (نتيجة كلاسيكو الدور الأول) لانتزاع أفضلية المواجهات المباشرة من برشلونة.

ولكن عمليا، فوز برشلونة يعني اتساع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 9 نقاط متاحة، وهو ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

التعادل يحافظ على فارق 4 نقاط ويعني أن برشلونة بحاجة لـ 5 نقاط (فوز وتعادلين) من آخر 3 مباريات دون النظر لنتائج مدريد.

أما فوز مدريد، فيعني أن أي تعثر كتالوني مع استمرار انتصارات مدريد يعني انقلاب كفة الدوري لصالح الميرينجي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)