فيران توريس: الفوز على ريال مدريد مفتاح التتويج بالدوري

السبت، 10 مايو 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

وصف فيران توريس لاعب برشلونة مواجهة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد، بمفتاح الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا الأحد ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فيران توريس عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما حدث في مباراة إنتر يجب أن يكون حافزا إضافيا لنا أمام ريال المدريد ، لقد قدمنا موسما رائعا وعلينا أن ننهيه في أفضل صورة ممكنة".

أخبار متعلقة:
برشلونة يستعيد مدافعه قبل الكلاسيكو إنزاجي: أتشيربي تقدم للهجوم من نفسه ليسجل هدفا حاسما ضد برشلونة فليك: قرارات الحكم كانت لصالح إنتر.. وهذه ليست نهاية برشلونة مباراة من عالم آخر.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على برشلونة

وأضاف "الفوز على ريال مدريد سيجعلنا قريبين للغاية من التتويج بالدوري. نحن نريد تأمين اللقب وهذه المباراة طريقنا لتحقيق هدفنا".

برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو المحطة المقبلة في الدوري يوم 11 مايو، بعد أن حسم برشلونة نهائي كأس الملك لصالحه أمام مدريد بنتيجة 3-2.

ولا يمكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ويحتاج ريال مدريد للفوز بنتيجة أكبر من 4-0 (نتيجة كلاسيكو الدور الأول) لانتزاع أفضلية المواجهات المباشرة من برشلونة.

ولكن عمليا، فوز برشلونة يعني اتساع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 9 نقاط متاحة، وهو ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

التعادل يحافظ على فارق 4 نقاط ويعني أن برشلونة بحاجة لـ 5 نقاط (فوز وتعادلين) من آخر 3 مباريات دون النظر لنتائج مدريد.

أما فوز مدريد، فيعني أن أي تعثر كتالوني مع استمرار انتصارات مدريد يعني انقلاب كفة الدوري لصالح الميرينجي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)

برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن رومانو: زوبيمندي أول صفقات أرسنال في الموسم الجديد عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة 25 دقيقة | الدوري الإسباني
توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
صدام بنزيمة وأوباميانج.. تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية 40 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: رونالدو يشترط تغييرات فنية وإدارية لتجديد تعاقده مع النصر 58 دقيقة | ميركاتو
صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
القباني يحوّل عواد للشؤون القانونية.. ولفت نظر صبحي بسبب ما بدر خلال لقاء سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقترب من إتمام الاتفاق بشأن سيحا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك