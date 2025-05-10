الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة الجفالي

السبت، 10 مايو 2025 - 12:52

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الجفالي

كشف نادي الزمالك آخر تطورات إصابة لاعبه التونسي أحمد الجفالي،وذلك قبل خوض الفريق لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز

وواصل التونسي أحمد الجفالي تدريباته التأهيلية في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - عودة شيكابالا وفتوح وشحاتة تحضيرا لمواجهة بيراميدز خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صبحي وناصر ماهر

وخاض اللاعب اليوم السبت تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

الزمالك أحمد الجفالي
نرشح لكم
توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك القباني يحوّل عواد للشؤون القانونية.. ولفت نظر صبحي بسبب ما بدر خلال لقاء سيراميكا الزمالك: زيزو خضع للتحقيق بشأن عقوبات الغياب والمخالفات الأخرى مران الزمالك - عودة شيكابالا وفتوح وشحاتة تحضيرا لمواجهة بيراميدز مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية طارق مصطفى: من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين.. وعملت على نفسية الفريق
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
صدام بنزيمة وأوباميانج.. تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية 26 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: رونالدو يشترط تغييرات فنية وإدارية لتجديد تعاقده مع النصر 45 دقيقة | ميركاتو
صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
القباني يحوّل عواد للشؤون القانونية.. ولفت نظر صبحي بسبب ما بدر خلال لقاء سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقترب من إتمام الاتفاق بشأن سيحا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك