الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة الجفالي

كشف نادي الزمالك آخر تطورات إصابة لاعبه التونسي أحمد الجفالي،وذلك قبل خوض الفريق لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز

وواصل التونسي أحمد الجفالي تدريباته التأهيلية في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وخاض اللاعب اليوم السبت تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.