رومانو: زوبيمندي أول صفقات أرسنال في الموسم الجديد

أصبح مارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني قريبا من الانتقال إلى أرسنال في صفقة تقدر بحوالي 60 مليون يورو.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات فإن اللاعب الإسباني سيكون أول صفقة للنادي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وأوضح رومانو تم الاتفاق على توقيع عقد طويل الأمد بين زوبيمندي وأرسنال، وأن النادي الإنجليزي سيتولى دفع الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأسابيع القادمة، بعد أن يتم الاتفاق النهائي بين الأطراف.

زوبيمندي المعروف بقدراته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة، كان موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

كما أشارت صحيفة "آس" الاسبانية إلى رغبة ريال مدريد أيضا في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

وبدأ زوبيمندي مسيرته في أكاديمية ريال سوسيداد حتى تصعيده للفريق الأول.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 44 مباراة بالموسم الحالي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.