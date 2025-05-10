مران الزمالك - عودة شيكابالا وفتوح وشحاتة تحضيرا لمواجهة بيراميدز

استعاد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، خدمات الثلاثي أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد شحاته بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة النهائية من مسابقة الدوري.

وتماثل الثلاثي للشفاء من الإصابات التي أبعدتهم عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة في الركبة، بينما اشتكى أحمد فتوح من إصابة بتمزق في عضلة السمانة.

فيماعانى محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

وشارك الثلاثي في الفقرة البدنية خلال مران اليوم بالإضافة إلى الجزء الفني والخططي استعداداً للمباراة المقبلة.

فيما شهدت تدريبات الفريق اليوم السبت، تصعيد كل من عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب حارسي فريق الشباب مواليد 2008، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر عماد المندوه مدرب حراس الفريق تصعيد الثنائي للتدريب رفقة حراس المرمى بعد إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق بالأمس خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الزمالك خصمه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.