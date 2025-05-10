مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه
السبت، 10 مايو 2025 - 00:45
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر من نادي البنك الأهلي وصول عرض قطري لـ ياو أنور لاعب الفريق.
ياو أنور
النادي : البنك الأهلي
ويتألق التوجولي بقميص البنك الأهلي إذ وصل هذا الموسم لـ 9 أهداف في الدوري المصري.
وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "ياو أنور تلقى عرضا قطريا بقيمة مليون دولار، وكيل اللاعب تواصل مع مسؤولي النادي وقدّم لنا عرضا".
وأتم "النادي حدد 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله أنور للدوري القطري".
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ويحتل ياو المركز الثاني في ترتيب الدوري الدوري المصري برصيد 9 أهداف. (تعرف على الترتيب كاملا).
فيما يتصدر ترتيب هدافي كأس عاصمة مصر برصيد 4 أهداف مع الوصول لربع النهائي.
وخاض ياو صاحب الـ 27 عاما 39 مباراة بقميص البنك الأهلي سجل خلالها 17 هدفا وصنع 11.
وسبق أن شارك مع الإسماعيلي في 41 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4.
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