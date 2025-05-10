هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد

السبت، 10 مايو 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

أحمد حسن

كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

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- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين

أحمد حسن الدوري المصري
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