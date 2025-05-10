هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد

كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين