بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس

فاز ميلان على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الوحيد، بينما سجل سانتياجو خيمينيز (2) وكريستيان بوليسيتش.

وحقق ميلان 22 نقطة بعد تأخره في النتيجة، وهذا يعتبر الرقم الأكبر في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتمكن ميلان من تحقيق الفوز خلال جميع البطولات إذ انتصر على إنتر في دربي المدينة خلال إياب نصف النهائي ثم فينيسيا وجنوى والآن بولونيا.

وينتظر ميلان أن يلاقي خصمه بولونيا مرة أخرى في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أوليمبيكو.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 62 نقطة في المركز السابع.

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