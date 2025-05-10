نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب بما قدمه لاعبي فريقه للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وانتصر منتخب مصر على تنزانيا بنتيجة 1-0 وتأهل رفقة سيراليون وجنوب إفريقيا إلى ربع النهائي عن المجموعة الأولى.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي: "أشكر الله علي التوفيق اليوم، تعرضنا لضغط نفسي خلال الـ 6 أيام الأخيرة وكنا في تحدٍ كبير".

وأضاف "لاعبو منتخب مصر استطاعوا رغم صغر سنهم التغلب على الضغوط وكان لدينا نقص عددي آخر 7 دقائق أمام تنزانيا، وبشكل عام لعبنا 4 مباريات ظهرنا بشكل جيد".

وأكمل "العوامل البدنية مهمة جدا، واللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة من هذه المواقف".

وواصل "المكسب في مباراة جنوب إفريقيا أعطانا الثقة ولعبنا كرة جيدة، وفريق تنزانيا ظهر بشكل جيد وخسر من منتخبات قوية بفارق هدف".

وأتم "منتخب مصر أصبح لديه دوافع قوية في المرحلة المقبلة، وسنستعد للمباراة القادمة بشكل جيد".

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أحمد شرف يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/C5yccMpr7C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2025

ويتأهل منتخب مصر ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ورغم التساوي الثلاثي مع منتخبي جنوب إفريقيا وسيراليون برصيد 7 نقاط، إلا أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تقام في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و4 منتخبات في المجموعة الثانية، ومثلهم في الثالثة.

ويتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، و2 من أصحاب المركز الثالث.

وعند تحديد ترتيب الأفضل بين محتلي المركز الثالث، يتم حذف نتائج المنتخب الخامس متذيل المجموعة الأولى، لتتم احتساب المواجهات على 3 مباريات فقط أسوة بالمجموعتين الثانية والثالثة.

هذا المتذيل هو تنزانيا في هذه الحالة، وبالتالي سيفقد منتخب مصر 3 نقاط وهدفا وحيدا من رصيده، وهو ما يكفيه للتأهل بـ 4 نقاط رفقة الكونغو الديمقراطية، بينما خرجت تونس.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من المغرب وسيراليون.

وفي نصف النهائي الآخر يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد جنوب إفريقيا، ويتأهل الفائز لملاقاة الفائز من نيجيريا والسنغال.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.