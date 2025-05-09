نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر للشباب مسيرته في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

جاء ذلك بعد الفوز على تنزانيا 1-0 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل الثوالث.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي.

الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، حيث يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا للشباب

تقام المباراة يوم الإثنين 12 مايو.

وتلعب على ستاد السويس.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.