نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة

الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يواصل منتخب مصر للشباب مسيرته في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

جاء ذلك بعد الفوز على تنزانيا 1-0 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل الثوالث.

أخبار متعلقة:
بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي.

الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، حيث يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا للشباب

تقام المباراة يوم الإثنين 12 مايو.

وتلعب على ستاد السويس.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.

منتخب مصر للشباب موعد مباراة منتخب مصر
نرشح لكم
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025 بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 3 ساعة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة 4 ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية 4 ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك