نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة
الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:52
كتب : FilGoal
يواصل منتخب مصر للشباب مسيرته في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.
جاء ذلك بعد الفوز على تنزانيا 1-0 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل الثوالث.
ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي.
الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، حيث يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.
موعد مباراة منتخب مصر وغانا للشباب
تقام المباراة يوم الإثنين 12 مايو.
وتلعب على ستاد السويس.
وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.
نرشح لكم
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025 بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب