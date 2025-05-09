أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية

أوضح أشرف نصار رئيس البنك الأهلي كيف حفّز لاعبي فريقه قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

وانتصر البنك على بيراميدز بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال أشرف نصار رئيس البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "أقمت مع اللاعبين في الفندق قبل 48 ساعة من لقاء بيراميدز لتحفيزهم على الفوز أمام بيراميدز".

وأضاف "أخبرت اللاعبين بحضور قيادات البنك الأهلي للمباراة وهو ما حدث بالفعل بحضور رئيس مجلس الإدارة وعقد مع اللاعبين جلسة".

وأردف "جهزنا أنفسنا بشكل مميز للمباراة، ولاعبو بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز باللقاء قبل البداية".

وأردف "هدفنا مواصلة الانتصارات لضمان المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأتم "سعيد بنتيجة اليوم وأتمنى أن نواصل المسيرة بهذا الشكل حتى نهاية الدوري".

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وسجل للبنك الأهلي كل من أسامة فيصل ومحمد إبراهيم وياو أنور وأحمد مدبولي فيما سجل لبيراميدز إبراهيم عادل ومروان حمدي.

الفوز قاد البنك الأهلي للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما ظل بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة تاركا الصدارة إلى الأهلي برصيد 49 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.