أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية

الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:39

كتب : أحمد الخولي

احتفالات لاعبي البنك الأهلي بالفوز على بيراميدز

أوضح أشرف نصار رئيس البنك الأهلي كيف حفّز لاعبي فريقه قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

وانتصر البنك على بيراميدز بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال أشرف نصار رئيس البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "أقمت مع اللاعبين في الفندق قبل 48 ساعة من لقاء بيراميدز لتحفيزهم على الفوز أمام بيراميدز".

أخبار متعلقة:
صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق أمام البنك الأهلي

وأضاف "أخبرت اللاعبين بحضور قيادات البنك الأهلي للمباراة وهو ما حدث بالفعل بحضور رئيس مجلس الإدارة وعقد مع اللاعبين جلسة".

وأردف "جهزنا أنفسنا بشكل مميز للمباراة، ولاعبو بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز باللقاء قبل البداية".

وأردف "هدفنا مواصلة الانتصارات لضمان المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأتم "سعيد بنتيجة اليوم وأتمنى أن نواصل المسيرة بهذا الشكل حتى نهاية الدوري".

وسجل للبنك الأهلي كل من أسامة فيصل ومحمد إبراهيم وياو أنور وأحمد مدبولي فيما سجل لبيراميدز إبراهيم عادل ومروان حمدي.

الفوز قاد البنك الأهلي للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما ظل بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة تاركا الصدارة إلى الأهلي برصيد 49 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.

ويعد ذلك ثاني انتصار للبنك الأهلي على بيراميدز في جميع المسابقات خلال 13 مباراة، حيث فاز بيراميدز في 9 مباريات وتعادلا في 2.

أشرف نصار البنك الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد طارق مصطفى: من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين.. وعملت على نفسية الفريق صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية ترتيب هدافي الدوري المصري - الرد السريع.. فيصل ومنسي إلى صدارة ثلاثية مع عاشور في الوقت القاتل.. بتروجت يخطف التعادل من فاركو إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 29 دقيقة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد 46 دقيقة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك