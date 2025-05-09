مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي

الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:39

كتب : هاني العوضي

محمد الكرداني - كرة سلة

يرى محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أن مجموعته في بطولة أمم إفريقيا متوازنة.

وقال الكرداني لـ FilGoal.com: "قرعة كأس أمم إفريقيا متوازنة مقارنة بالمجموعات الأخرى".

وأضاف "أتوقع منافسة مع السنغال لاحتلال صدارة المجموعة".

أخبار متعلقة:
كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025 بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر

وأكمل "نظام البطولة هو صعود أول فرق في الـ4 مجموعات مباشرة إلى دور الـ8 ويتم استبعاد متذيل المجموعة".

وواصل "ثاني وثالث كل مجموعة يواجهان ثالث وثاني المجموعة الأخرى ويصعد منهم 4 فرق ليكتمل فرق دور الـ8".

وشدد "نخطط لمعسكر في إحدى الدول وننتظر الرد، كان شرطي هو مواجهة منتخبات إفريقية وليس أندية".

وأنهى حديثه قائلا: "كل المنتخبات كانت تنتظر القرعة لتحديد مبارياته الودية لتجنب مواجهة فريق من نفس المجموعة".

وتواجد منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2025، والتي تحتضنها أنجولا خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس 2025.

وجاء منتخب مصر لكرة السلة برفقة منتخبات السنغال ومالي وأوغندا، في القرعة التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ، ومحمد سليم مدرب، ورامي جنيدي مدرب، أحمد الجارحي مدرب، وميدو ربيع مدير الفريق، ومحمد جمال مخطط أحمال، وإسلام جمعة علاج طبيعي، وعبدالرحمن الجلاد إحصائي، علي موسى استشفاء.

ويسعى منتخب مصر لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.

محمد الكرداني مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025 بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 3 ساعة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة 4 ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية 4 ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك