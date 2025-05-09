مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي

يرى محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أن مجموعته في بطولة أمم إفريقيا متوازنة.

وقال الكرداني لـ FilGoal.com: "قرعة كأس أمم إفريقيا متوازنة مقارنة بالمجموعات الأخرى".

وأضاف "أتوقع منافسة مع السنغال لاحتلال صدارة المجموعة".

وأكمل "نظام البطولة هو صعود أول فرق في الـ4 مجموعات مباشرة إلى دور الـ8 ويتم استبعاد متذيل المجموعة".

وواصل "ثاني وثالث كل مجموعة يواجهان ثالث وثاني المجموعة الأخرى ويصعد منهم 4 فرق ليكتمل فرق دور الـ8".

وشدد "نخطط لمعسكر في إحدى الدول وننتظر الرد، كان شرطي هو مواجهة منتخبات إفريقية وليس أندية".

وأنهى حديثه قائلا: "كل المنتخبات كانت تنتظر القرعة لتحديد مبارياته الودية لتجنب مواجهة فريق من نفس المجموعة".

وتواجد منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2025، والتي تحتضنها أنجولا خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس 2025.

وجاء منتخب مصر لكرة السلة برفقة منتخبات السنغال ومالي وأوغندا، في القرعة التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ، ومحمد سليم مدرب، ورامي جنيدي مدرب، أحمد الجارحي مدرب، وميدو ربيع مدير الفريق، ومحمد جمال مخطط أحمال، وإسلام جمعة علاج طبيعي، وعبدالرحمن الجلاد إحصائي، علي موسى استشفاء.

ويسعى منتخب مصر لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.