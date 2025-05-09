كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025

تواجد منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2025، والتي تحتضنها أنجولا خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس 2025.

وجاء منتخب مصر لكرة السلة برفقة منتخبات السنغال ومالي وأوغندا، في القرعة التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ، ومحمد سليم مدرب، ورامي جنيدي مدرب، أحمد الجارحي مدرب، وميدو ربيع مدير الفريق، ومحمد جمال مخطط أحمال، وإسلام جمعة علاج طبيعي، وعبدالرحمن الجلاد إحصائي، علي موسى استشفاء.

ويسعى منتخب مصر لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.