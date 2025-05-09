كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025
الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:24
كتب : هاني العوضي
تواجد منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2025، والتي تحتضنها أنجولا خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس 2025.
وجاء منتخب مصر لكرة السلة برفقة منتخبات السنغال ومالي وأوغندا، في القرعة التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأنجولية لواندا.
ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني ، ومحمد سليم مدرب، ورامي جنيدي مدرب، أحمد الجارحي مدرب، وميدو ربيع مدير الفريق، ومحمد جمال مخطط أحمال، وإسلام جمعة علاج طبيعي، وعبدالرحمن الجلاد إحصائي، علي موسى استشفاء.
ويسعى منتخب مصر لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.
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