طارق مصطفى: من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين.. وعملت على نفسية الفريق

الجمعة، 09 مايو 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أوضح طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي أن من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين دون رد على بيراميدز.

وارتقى البنك الأهلي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري بفوز مثير على بيراميدز بنتيجة 4-2 في ختام الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

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وقال مصطفى لأون سبورت: "التوفيق حالفنا أمام بيراميدز وتمكنا من تحقيق الفوز، في السابق كنا نعاني من عدم التوفيق".

وأضاف "عملت على نفسية اللاعبين وقلت للاعبين إنه من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين دون رد".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد صبحي أصيب في العضلة الضامة".

الفوز قاد البنك الأهلي للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما ظل بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة تاركا الصدارة إلى الأهلي برصيد 49 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.

ويعد ذلك ثاني انتصار للبنك الأهلي على بيراميدز في جميع المسابقات خلال 13 مباراة، حيث فاز بيراميدز في 9 مباريات وتعادلا في 2.

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