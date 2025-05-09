صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز، بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق.

وخسر بيراميدز أمام البنك الأهلي 4-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري.

جاء ذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فاركو 3-2.

بينما حقق الأهلي انتصارين متتاليين في نفس الجولتين، على حساب حرس الحدود 5-0 والمصري 4-2، لينقض على الصدارة بفارق نقطتين.

الأهلي يتقدم برصيد 49 نقطة في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستئناف بشأن قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم 3 نقاط من رصيده على خلفية أزمة مباراة القمة، والمفترض صدوره يوم 15 مايو، بينما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة.

عمليا، ابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري بعد تعادل جديد مع سيراميكا كليوباترا 2-2.

الزمالك حاليا يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، و6 نقاط عن بيراميدز الثاني، مع تبقي 3 مباريات فقط في الموسم لكل منهم.

الأهلي سيلاقي نفس فريقي تعثرات بيراميدز في جولاته الأخيرة، البنك الأهلي وفاركو، بعد أن يواجه سيراميكا كليوباترا أولا.

وتبقى مواجهة مباشرة واحدة بين ثلاثي القمة، ستجمع بين الزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة يوم 13 مايو.

بيراميدز بعدها يلاقي بتروجت ثم سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك ضد بتروجت وفاركو.

ويملك بيراميدز منافسة قارية هي الأولى في تاريخه، في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صنداونز، ثم يصطدم بالزمالك عقب انتهاء منافسات الدوري، في نهائي كأس مصر.

الترتيب الحالي لفرق الصراع - فارق الأهداف عن المرحلة النهائية فقط:

1- الأهلي - 49 نقطة (+5 = سجل 11 وتلقى 8)

2- بيراميدز - 47 نقطة (-2 = سجل 7 وتلقى 9)

3- الزمالك: 41 نقطة (+5 = سجل 9 وتلقى 4)

*باحتساب الفوز الاعتباري للزمالك على الأهلي 3-0 في الجولة الأولى.

المباريات المتبقية لفرق الصراع:

مباريات بيراميدز المتبقية: الزمالك (داخل) - بتروجت (خارج) - سيراميكا (خارج)

مباريات الأهلي المتبقية: سيراميكا كليوباترا (خارج) - البنك الأهلي (داخل) - فاركو (داخل)

مباريات الزمالك المتبقية: بيراميدز (داخل) - بتروجت (خارج) - فاركو (داخل)

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية:

الزمالك - 13 مايو

بتروجت - السبت 17 مايو

سيراميكا كليوباترا - 28 مايو

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية:

سيراميكا كليوباترا - 13 مايو

البنك الأهلي - 17 مايو

فاركو - 28 مايو

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية:

بيراميدز - 13 مايو

بتروجت - 24 مايو

فاركو - 1 يونيو

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في نفس عدد النقاط، سيتم تحديد ترتيبهم بناء على المعايير التالية:

1- أعلى فارق أهداف حققه الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

2- أكبر عدد من الأهداف التي سجلها الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي أقيمت خارج أرض الفريق.

4- اللعب النظيف:

الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة، سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية. ويشمل ذلك خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بين الفرق بعد تطبيق هذه المعايير، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الترتيب النهائي.