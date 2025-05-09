ترتيب هدافي الدوري المصري - الرد السريع.. فيصل ومنسي إلى صدارة ثلاثية مع عاشور
الجمعة، 09 مايو 2025 - 22:30
كتب : FilGoal
لا يتوقف صراع الهدافين في الدوري المصري عن اشتعاله، فبعد أن سجل إمام عاشور هدفين للأهلي أمام المصري وانتقل من 9 إلى 11 هدفا، عاد إليه ناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي من جديد.
وسجل منسي في تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 2-2.
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بينما سجل فيصل في فوز البنك الأهلي على بيراميدز 4-2.
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كذلك ياو أنور يواصل المطاردة مع البنك أيضا، حيث سجل في نفس المباراة وارتقى للمركز الرابع بـ 9 أهداف بالتساوي مع محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة.
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وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد نهاية الجولة الخامسة من المرحلة النهائية:
1- إمام عاشور - الأهلي: 11 هدفا
1= ناصر منسي - الزمالك: 11 هدفا
1= أسامة فيصل - البنك الأهلي: 11 هدفا
4= محمد علي بن حمودة - غزل المحلة: 9 أهداف
4= ياو أنور - البنك الأهلي: 9 أهداف
6= شادي حسين - زد: 8 أهداف
6= عمرو ناصر - فاركو: 8 أهداف
6= صلاح محسن - المصري: 8 أهداف
9= فيستون ماييلي - بيراميدز: 7 أهداف
9= إبراهيم عادل - بيراميدز: 7 أهداف
10= محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا: 7 أهداف