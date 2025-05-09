في الوقت القاتل.. بتروجت يخطف التعادل من فاركو

الجمعة، 09 مايو 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

بتروجت - فاركو

خطف بتروجت تعادلا قاتلا من منافسه فاركو في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأحرز حامد حمدان وإسماعيل بامبا ثنائية بتروجت، بينما سجل جابر كامل وأحمد شريف لفاركو.

وأوقف بتروجت سلسلة الهزائم التي عانى منها بهذا التعادل.

وخسر الفريق البترولي 4 مباريات بشكل متتالي في جميع البطولات بعد الهزيمة من المصري وسيراميكا كليوباترا مرتين والأهلي.

وعلى الجانب الآخر تعادل فاركو بعد الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر والأخرى أمام بيراميدز.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 30 في المركز السابع.

وارتفع رصيد بتروجت للنقطة 26 في المركز الثامن.

وصف المباراة

ضغط فاركو في بداية المباراة وأسفر ذلك تقدم الفريق بهدف عن طريق جابر كامل في الدقيقة 11 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بتروجت.

وتعادل بامبا في الدقيقة 25 بعد رأسية عقب ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سدد رشاد المتولي كرة قوية تصدى لها ببراعة محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو.

وتقدم أحمد شريف لفاركو مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 90 حصل بتروجت على ركلة جزاء وأحرزها حامد حمدان ليمنح فريقه تعادل ثمين في الوقت القاتل.

بتروجت فاركو الدوري المصري
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