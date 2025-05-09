إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي

ارتقى البنك الأهلي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري بفوز مثير على بيراميدز بنتيجة 4-2 في ختام الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل للبنك الأهلي كل من أسامة فيصل ومحمد إبراهيم وياو أنور وأحمد مدبولي فيما سجل لبيراميدز إبراهيم عادل ومروان حمدي.

الفوز قاد البنك الأهلي للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما ظل بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة تاركا الصدارة إلى الأهلي برصيد 49 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.

ويعد ذلك ثاني انتصار للبنك الأهلي على بيراميدز في جميع المسابقات خلال 13 مباراة، حيث فاز بيراميدز في 9 مباريات وتعادلا في 2.

التشكيل

بدأ البنك الأهلي بثلاثي هجومي مكون من ياو أنور وأسامة فيصل وأحمد ياسر ريان.

فيما غاب رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين عن بيراميدز بسبب الإصابة.

وصف المباراة

4 دقائق فقط كانت كافية ليتقدم البنك الأهلي بالهدف الأول، بعد عرضية قوية من إسحاق يعقوب أودعها محمد إبراهيم بلمسة واحدة في الشباك.

وصنع يعقوب 3 أهداف هذا الموسم في الدوري من بينها 2 ضد بيراميدز في المرحلة الأولى والنهائية.

وسجل محمد إبراهيم ثاني أهدافه هذا الموسم في الدوري المصري بقميص البنك.

وفي الدقيقة 10 سدد إبراهيم عادل كرة قوية من داخل الـ 18 تصدى لها أحمد صبحي بثبات.

وفي الدقيقة 21 قطع ياو أنور الكرة من بلاتي توريه في منتصف الملعب وقاد مرتدة سريعة ومرر لأسامة فيصل الذي سدد كرة على يسار الشناوي معلنا إضافة ثاني أهداف البنك الأهلي.

هدف قاد فيصل لمزاحمة إمام عاشور وناصر منسي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

حاول بيراميدز تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن دون خطورة.

وتعرض أحمد صبحي حارس البنك للإصابة في الدقيقة 45+5 وتوقف اللقاء لعلاجه وتم استبداله وعوضه عبد العزيز البلعوطي في أول تدخلات طارق مصطفى في اللقاء.

وتألق أحمد الشناوي ومنع سكون شباكه لثالث الأهداف برأسية قوية أبعدها بأطراف أصابعه ثم ارتطمت بالعارضة وتحولت لركنية لينتهي الشوط الأول بثنائية أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني تسلم إبراهيم عادل كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة مقوسة سكنت الزاوية اليسرى للبلعوطي في الدقيقة 47 مقلصا الفارق.

ووصل إبراهيم عادل لـ 26 مساهمة في 30 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع بيراميدز، فسجل 14 هدفا وصنع 12.

ومنعت العارضة رأسية البديل مروان حمدي في الدقيقة 65، لكن في المحاولة الثانية أرسل البديل الآخر محمد حمدي عرضية من الجهة اليسرى أودعها مروان في الشباك معادلا النتيجة في الدقيقة 74.

حاول بيراميدز قلب النتيجة لصالحه لكن أحمد مدبولي في الدقيقة 82 أرسل تصويبة مدوية سكنت الشباك لم يستطع أحمد الشناوي التصدي لها.

وبعد 4 دقائق تسلم ياو أنور الكرة والتف وسدد كرة قوية على يمين الشناوي لينهي اللقاء بالهدف الرابع، ووصل للهدف التاسع له هذا الموسم.