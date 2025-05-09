خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

استقرت رابطة الأندية المصرية على إجراء تعديلات بمواعيد نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن تُحسم هوية الفرق المتأهلة للمربع الذهبي يومي 20 و21 مايو الجاري.

وعلم FilGoal.com الرابطة ترغب في إقامة مباراتي ذهاب نصف النهائي يوم 2 يونيو والعودة ثاني أيام عيد الأضحى.

وكان مقررا إقامة ذهاب نصف النهائي يوم 7 يونيو والإياب يوم 10 يونيو.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة ستغير موعد النهائي أيضا ليقام يوم 12 يونيو المقبل بدلا من 14 من نفس الشهر.

وانتهت مباريات ذهاب ربع النهائي بالنتائج التالية

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجت

إنبي 2-0 حرس الحدود

وستقام مباريات الإياب كالتالي

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 20 مايو

البنك الأهلي × مودرن سبورت – 20 مايو

بتروجت × سيراميكا كليوباترا – 21 مايو

حرس الحدود × إنبي – 21 مايو

يذكر أن مودرن سبورت حقق أولى ألقاب البطولة بمسماه القديم فيوتشر بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في النهائي.

فيما يحمل سيراميكا كليوباترا لقب آخر نسختين بالفوز على المصري وطلائع الجيش على الترتيب.