تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا

الجمعة، 09 مايو 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: محمد سمير - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

خط الوسط: أحمد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا

خط الهجوم: أحمد شرف - عمر خضر - محمد زعلوك

ويشمل هذا التشكيل تعديلان على تشكيل المباراة السابقة أمام زامبيا، حيث حل محمد سمير بدلا من يوسف عبد الحفيظ.

فيما أتى أحمد شرف بدلا من محمد عبد الله الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز من أجل التأهل ضمن أفضل الثوالث.

مصر للشباب
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. الشوط الثاني مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب كأس الأمم للشباب - السنغال تتأهل لربع لربع النهائي.. والكونغو تضمن أفضل ثالث هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما خبر في الجول - انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب كأس العرب منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث
أخر الأخبار
ترتيب هدافي الدوري المصري - الرد السريع.. ناصر ومنسي إلى صدارة ثلاثية مع عاشور 9 دقيقة | الدوري المصري
في الوقت القاتل.. بتروجت يخطف التعادل من فاركو 12 دقيقة | الكرة المصرية
إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا 2 ساعة | منتخب مصر
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صبحي وناصر ماهر 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي.. وسيراميكا لم يصنع الفرص 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك