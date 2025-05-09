تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا
الجمعة، 09 مايو 2025 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر
خط الدفاع: محمد سمير - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي
خط الوسط: أحمد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا
خط الهجوم: أحمد شرف - عمر خضر - محمد زعلوك
ويشمل هذا التشكيل تعديلان على تشكيل المباراة السابقة أمام زامبيا، حيث حل محمد سمير بدلا من يوسف عبد الحفيظ.
فيما أتى أحمد شرف بدلا من محمد عبد الله الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة.
ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز من أجل التأهل ضمن أفضل الثوالث.
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