طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صبحي وناصر ماهر

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي محمد صبحي وناصر ماهر خلال لقاء سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي: "إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع".

وأضاف "الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم".

وأكمل "ناصر ماهر أصيب بالتواء في الكاحل وأشعة للثنائي الاطمئنان عليه، وسيخضع لأشعة على القدم خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته".

وأتم "الإصابة بعيدة عن الركبة بعد الالتحام القوي الذي تعرض له في اللقاء".

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الزمالك خصمه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.