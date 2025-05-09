الرمادي: أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي.. وسيراميكا لم يصنع الفرص

رفض أيمن الرمادي المدير الفني لـ الزمالك وصف أداء فريقه بالعشوائي ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق خلال ظهور أيمن الرمادي الأول في تدريب الأبيض.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق يحتاج للمزيد للعمل في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الأبيض".

وأضاف "الزمالك عانى من العديد من الغيابات ضد سيراميكا كليوباترا".

وواصل "لدينا الكثير من الإصابات وأتمنى عودة المصابين سريعا، تسلمت قيادة الفريق منذ يومين وسعيد بعطاء اللاعبين داخل الملعب، رغم أن التعادل كان مخيبا للآمال".

وأكمل "الزمالك كان أفضل في التدرج بالكرة، اللاعبون أدوا هذا الجانب بإيجابية، وبالنسبة للسلبيات فهي تخصني وحدي".

وأوضح "أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي، لأنها كلمة صعبة، ومن الممكن أننا لم نخلق فرصا كافية، ونمر بظروف صعبة في ظل افتقاد عدد من اللاعبين، وفي المقابل المنافس يمتلك جميع عناصره، ورغم ذلك لم يصنع الفرص".

وانتقد موعد المباراة قائلا: "اللعب في مثل هذا الطقس أعتبره أمرا قاتلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع "الزمالك يمتلك عناصر مميزة وأصحاب خبرات مثل محمود بنتايك، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، وناصر منسي، وناصر ماهر، ويحتاجون لحالة نفسية وذهنية مختلفة للظهور بشكل أفضل".

وكشف "لا أشغل بالي باستفزاز أحد، وعلاقتي جيدة بكل جماهير الكرة المصرية، وجماهير الزمالك".

وأثنى الرمادي على حراس مرمى فريقه قائلا: "الزمالك يمتلك حراس مرمى كبار، مثل محمد عواد ومحمد صبحي، وحينما يشارك أحدهما يكون الأنسب، ومن الطبيعي أن يت السؤال عن عدم مشاركة الحارس الآخر".

وأتم "حزين بسبب التراجع في الجزء الأخير من المباراة، وللأسف هو أمر ذهني ونفسي، كما أن العامل البدني سبب أكبر، وسنعمل على علاج السلبيات".

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل الزمالك في بطولة الدوري، وتعادل الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالترتيب.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت بدون راحة في تمام الساعة التاسعة صباحا.