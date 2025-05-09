الرمادي: أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي.. وسيراميكا لم يصنع الفرص

الجمعة، 09 مايو 2025 - 20:10

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن الرمادي - الزمالك

رفض أيمن الرمادي المدير الفني لـ الزمالك وصف أداء فريقه بالعشوائي ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق خلال ظهور أيمن الرمادي الأول في تدريب الأبيض.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق يحتاج للمزيد للعمل في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الأبيض".

أخبار متعلقة:
الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا

وأضاف "الزمالك عانى من العديد من الغيابات ضد سيراميكا كليوباترا".

وواصل "لدينا الكثير من الإصابات وأتمنى عودة المصابين سريعا، تسلمت قيادة الفريق منذ يومين وسعيد بعطاء اللاعبين داخل الملعب، رغم أن التعادل كان مخيبا للآمال".

وأكمل "الزمالك كان أفضل في التدرج بالكرة، اللاعبون أدوا هذا الجانب بإيجابية، وبالنسبة للسلبيات فهي تخصني وحدي".

وأوضح "أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي، لأنها كلمة صعبة، ومن الممكن أننا لم نخلق فرصا كافية، ونمر بظروف صعبة في ظل افتقاد عدد من اللاعبين، وفي المقابل المنافس يمتلك جميع عناصره، ورغم ذلك لم يصنع الفرص".

وانتقد موعد المباراة قائلا: "اللعب في مثل هذا الطقس أعتبره أمرا قاتلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع "الزمالك يمتلك عناصر مميزة وأصحاب خبرات مثل محمود بنتايك، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، وناصر منسي، وناصر ماهر، ويحتاجون لحالة نفسية وذهنية مختلفة للظهور بشكل أفضل".

وكشف "لا أشغل بالي باستفزاز أحد، وعلاقتي جيدة بكل جماهير الكرة المصرية، وجماهير الزمالك".

وأثنى الرمادي على حراس مرمى فريقه قائلا: "الزمالك يمتلك حراس مرمى كبار، مثل محمد عواد ومحمد صبحي، وحينما يشارك أحدهما يكون الأنسب، ومن الطبيعي أن يت السؤال عن عدم مشاركة الحارس الآخر".

وأتم "حزين بسبب التراجع في الجزء الأخير من المباراة، وللأسف هو أمر ذهني ونفسي، كما أن العامل البدني سبب أكبر، وسنعمل على علاج السلبيات".

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل الزمالك في بطولة الدوري، وتعادل الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالترتيب.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت بدون راحة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

أيمن الرمادي الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية طارق مصطفى: من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين.. وعملت على نفسية الفريق صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية ترتيب هدافي الدوري المصري - الرد السريع.. فيصل ومنسي إلى صدارة ثلاثية مع عاشور في الوقت القاتل.. بتروجت يخطف التعادل من فاركو إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 26 دقيقة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد 43 دقيقة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك