انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(2) بتروجت
الجمعة، 09 مايو 2025 - 20:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد بتروجت في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.
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انتهت
ق 90+4: جووول حامد حمدان من ركلة جزاء.
ق 90: ركلة جزاء لبتروجت.
ق 49: جووول أحمد شريف لفاركو.
انطلاق الشوط الثاني
ق 45+2: تسديدة قوية من رشاد المتولي تصدى لها محمد سعيد شيكا.
ق 25: جووول إسماعيل بامبا لاعب بتروجت بعد رأسية عقب ركلة ركنية.
ق 11: جووول جابر كامل لاعب فاركو. بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بتروجت.
بداية المباراة
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