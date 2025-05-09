انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(2) بتروجت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد بتروجت في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

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انتهت

ق 90+4: جووول حامد حمدان من ركلة جزاء.

ق 90: ركلة جزاء لبتروجت.

ق 49: جووول أحمد شريف لفاركو.

انطلاق الشوط الثاني

ق 45+2: تسديدة قوية من رشاد المتولي تصدى لها محمد سعيد شيكا.

ق 25: جووول إسماعيل بامبا لاعب بتروجت بعد رأسية عقب ركلة ركنية.

ق 11: جووول جابر كامل لاعب فاركو. بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بتروجت.

بداية المباراة