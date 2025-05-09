انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (4)-(2) بيراميدز.. إلى المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 5 للمرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز في استاد القاهرة بلقاء يبدأ في الثامنة مساءً في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد انتصار الأهلي على المصري بنتيجة 4-2 وتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة بشكل مؤقت.

فيما يحتل البنك الأهلي الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الرابع.

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انتهت

ق 86: جووول الرااابع ياو أنو بتسديدة قوية يسجل الرابع

ق 82: جوووول مدبولي يطلق صاروخا مدويا ويسجل هدف التقدم للبنك

ق 74: البديل محمد حمدي يرسل عرضية وارتقاء رائع من مروان حمدي يعلن التعادل

ق 65: العارضة تمنع رأسية مروان حمدي

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ق 47: إبراهيم عادل ويراوغ ويسجل هدفا رائعا بتسديدة قوية على يسار الحارس ويقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: رأسية أسامة فيصل يبعدها الشناوي بأطراف أصابعه ثم العارضة لركنية

ق 45+5: إصابة أحمد صبحي حارس البنك وتوقف اللقاء ومشاركة البلعوطي

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ق 21: جووول الثاااني.. خطأ من بلاتي توريه يستغله ياو أنور ويمرر لأسامة فيصل الذي يسجل هدف البنك الثاني

ق 10: تسديدة من لمسة واحدة يتصدى لها الحارس بثبات

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ق 4: عرضية إسحاق يعقوب ولمسة قوية من محمد إبراهيم تسكن الشباك

بداية اللقاء