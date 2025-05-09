الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة

الجمعة، 09 مايو 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري المصري

تعادل الزمالك مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق خلال ظهور أيمن الرمادي الأول في تدريب الأبيض.

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل الزمالك في بطولة الدوري، وتعادل الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالترتيب.

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وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الزمالك خصمه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

الزمالك الدوري المصري بيراميدز
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