الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول

الجمعة، 09 مايو 2025 - 19:15

كتب : محمد رؤوف

ناصر منسي - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تعادل الزمالك مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق خلال ظهور أيمن الرمادي الأول في تدريب الأبيض.

وواجه الزمالك خصمه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ثنائية الزمالك، بينما أحرز إسلام عيسى وأحمد بلحاج لسيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة سيراميكا والزمالك

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل الزمالك في بطولة الدوري، وتعادل الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالترتيب.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل تهديفيا لناصر منسي بـ11 هدفا.

وتخطى ناصر منسي أفضل موسم تهديفي قبل الموسم الجاري في 2021-2022 وأحرز 9 أهداف مع البنك الأهلي وأيضا مع طلائع الجيش في 2020-2021.

ووصل الجزيري لهدفه الـ44 مع الزمالك وتخطى أشرف بنشرقي في قائمة هدافي الأجانب في الأبيض.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

وصف المباراة

هدد الزمالك غريمه سيراميكا مبكرا في الدقيقة السابعة بعد رأسية من نبيل عماد ذهبت أعلى المرمى.

وافتتح منسي النتيجة في الدقيقة 14 بعد قطع الكرة من محمد بسام.

وفي الدقيقة 29 سدد ناصر منسي على الطائر بشكل مفاجئ ذهبت أعلى المرمى.

وتعرض ناصر ماهر لإصابة وخرج متأثرا لتلقي العلاج قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 42 ودخل حسام أشرف بدلا منه.

وفي الدقيقة 50 سدد مروان عثمان من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدة عن المرمى.

وبعد 10 دقائق سدد فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد صبحي.

وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا في الدقيقة 64 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد بنتايك من ركلة حرة مباشرة في القيقة 67 تصدى لها محمد بسام بقدمه.

وتقدم الجزيري للزمالك في الدقيقة 68 بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة في المرمى.

وخرج صبحي اضطراريا في الدقيقة 79 ودخل محمد عواد بدلا منه.

وفي الوقت القاتل أحرز أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع بعد رأسية قوية للغاية.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية طارق مصطفى: من غير المقبول الخسارة بعد التقدم بهدفين.. وعملت على نفسية الفريق صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية ترتيب هدافي الدوري المصري - الرد السريع.. فيصل ومنسي إلى صدارة ثلاثية مع عاشور في الوقت القاتل.. بتروجت يخطف التعادل من فاركو إلى المربع الذهبي.. البنك يضرب شباك بيراميدز برباعية ويهدي الصدارة لـ الأهلي
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 27 دقيقة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد 45 دقيقة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك