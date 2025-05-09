الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول

تعادل الزمالك مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق خلال ظهور أيمن الرمادي الأول في تدريب الأبيض.

وواجه الزمالك خصمه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ثنائية الزمالك، بينما أحرز إسلام عيسى وأحمد بلحاج لسيراميكا كليوباترا.

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل الزمالك في بطولة الدوري، وتعادل الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالترتيب.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل تهديفيا لناصر منسي بـ11 هدفا.

وتخطى ناصر منسي أفضل موسم تهديفي قبل الموسم الجاري في 2021-2022 وأحرز 9 أهداف مع البنك الأهلي وأيضا مع طلائع الجيش في 2020-2021.

ووصل الجزيري لهدفه الـ44 مع الزمالك وتخطى أشرف بنشرقي في قائمة هدافي الأجانب في الأبيض.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 41 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 31 في المركز السادس.

وصف المباراة

هدد الزمالك غريمه سيراميكا مبكرا في الدقيقة السابعة بعد رأسية من نبيل عماد ذهبت أعلى المرمى.

وافتتح منسي النتيجة في الدقيقة 14 بعد قطع الكرة من محمد بسام.

وفي الدقيقة 29 سدد ناصر منسي على الطائر بشكل مفاجئ ذهبت أعلى المرمى.

وتعرض ناصر ماهر لإصابة وخرج متأثرا لتلقي العلاج قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 42 ودخل حسام أشرف بدلا منه.

وفي الدقيقة 50 سدد مروان عثمان من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدة عن المرمى.

وبعد 10 دقائق سدد فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد صبحي.

وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا في الدقيقة 64 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد بنتايك من ركلة حرة مباشرة في القيقة 67 تصدى لها محمد بسام بقدمه.

وتقدم الجزيري للزمالك في الدقيقة 68 بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة في المرمى.

وخرج صبحي اضطراريا في الدقيقة 79 ودخل محمد عواد بدلا منه.

وفي الوقت القاتل أحرز أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع بعد رأسية قوية للغاية.

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