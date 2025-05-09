طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق أمام البنك الأهلي

أوضح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز سبب غياب الثلاثي مصطفى فتحي ورمضان صبحي ومهند لاشين ضد البنك الأهلي.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز في استاد القاهرة بلقاء يبدأ في الثامنة مساءً في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال مصطفى المنيري طبيب بيراميدز عبر المركز الإعلامي: "رمضان صبحي يعاني من جزع في الكاحل تعرض له خلال التدريبات الأخيرة".

وأضاف "مصطفى فتحي يعاني من شد في العضلة الأمامية، ويؤدي برنامجا تأهيليا مع الجهاز الطبي".

وأتم "يعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة، وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة".

وتراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد انتصار الأهلي على المصري بنتيجة 4-2 وتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة بشكل مؤقت.

فيما يحتل البنك الأهلي الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الرابع.