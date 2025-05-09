التشكيل - ثلاثي هجومي في البنك الأهلي.. وغياب رمضان عن بيراميدز

الجمعة، 09 مايو 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز - البنك الأهلي

يبدأ البنك الأهلي بثلاثي هجومي في مواجهة بيراميدز بختام الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز في استاد القاهرة بلقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

في المقابل يقود الكونغولي فيستون ماييلي هجوم بيراميدز ومن خلفه صديق أوجولا وإبراهيم عادل

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وجاء تشكيل البنك

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: هشام صلاح - سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – إسحاق يعقوب

الوسط: أحمد ربيع – محمد فتحي – محمد إبراهيم

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور – أحمد ياسر ريان

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: صديق أوجولا - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

وتراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد انتصار الأهلي على المصري بنتيجة 4-2 وتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة بشكل مؤقت.

فيما يحتل البنك الأهلي الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الرابع.

بيراميدز البنك الدوري المصري
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