تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا
الجمعة، 09 مايو 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
أحرز سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك هدفا في شباك سيراميكا كليوباترا.
ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وسجل الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 68 بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد في المرمى.
ووصل الجزيري لهدفه الـ44 مع الزمالك وتخطى أشرف بنشرقي في قائمة هدافي الأجانب في الأبيض.
يفصل الجزيري 3 أهداف ليتساوى مع علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.
للمباراة الثانية على التوالي يسجل الجزيري إذ أحرز أمام البنك الأهلي في المباراة الماضية.
التونسي أحرز 71 هدفا في مجمل أهدافه مع طنطا والقاولون والزمالك في جميع البطولات.
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