بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر

الجمعة، 09 مايو 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

NBA

شهد مول مصر يوم الأربعاء الموافق 8 مايو افتتاح ثاني متجر رسمي لرابطة الدوري الأميركي لكرة السلة NBA في مصر، وذلك بالتعاون مع Fitsole.

وجاء هذا الحدث كجزء من جهود NBA Egypt لتعزيز حضورها في السوق المصري، وتقديم تجربة تفاعلية فريدة لعشاق كرة السلة.

تميز الحدث بحضور مجموعة من أبرز الرياضيين في مختلف الرياضات وصانعي المحتوى، إلى جانب محبي NBA الذين أتم لاستكشاف أحدث منتجات الدوري الأميركي والاستمتاع بالأجواء الحماسية.

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وكان من أبرز لحظات الافتتاح زيارة نجم نادي واشنطن ويزاردز والموهبة الصاعدة في الـ NBA بلال كوليبالي، والذي تفاعل مع الحضور والتقط الصور مع المعجبين، في أول زيارة له إلى مصر.

ويُعد كوليبالي من أبرز المواهب الشابة في الدوري الأميركي، حيث تم اختياره في درافت 2023، ويُنظر إليه كأحد نجوم المستقبل في كرة السلة العالمية. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أكبر لزيادة التفاعل مع الجمهور في المنطقة، وتوسيع نطاق المبادرات التي تجمع بين الرياضة، والموضة، ونمط الحياة العصري.

وقد عكس هذا الحدث نجاح جهود NBA Egypt في مزج ثقافة كرة السلة العالمية مع المشهد المحلي، وتعزيز ارتباط الجمهور المصري بالعلامة التجارية العالمية عبر تجارب واقعية وشخصية.

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