كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف النهائي لدوري السوبر بمشاركة الأهلي والزمالك والاتحاد وسبورتنج.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "مباريات نصف نهائي دوري السوبر تشهد عودة الجماهير، ونتطلع زيادتها إلى 2000 مشجعي لكل فريق".

وأضاف "الأمن في الموسم الماضي وافق على حضور ألف مشجع ونأمل مضاعفة الرقم".

وأتم موضحا "إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية يمنحنا فرصة طلب زيادة الحضور الجماهيري".

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج حيث تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام Best of 5.

وتحتضن صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى: الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية: الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة: السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة: "في حالة اللجوء لها" الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة: "في حالة اللجوء لها" الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن الاتحاد السكندري فاز بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي بعد الوصول لفترة إضافية بنتيجة 85-83.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب الموسم الماضي من الدوري السوبر لكرة السلة.