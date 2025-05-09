كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري

الجمعة، 09 مايو 2025 - 17:58

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف النهائي لدوري السوبر بمشاركة الأهلي والزمالك والاتحاد وسبورتنج.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "مباريات نصف نهائي دوري السوبر تشهد عودة الجماهير، ونتطلع زيادتها إلى 2000 مشجعي لكل فريق".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي في نهائي مجنون كرة سلة - الزمالك يفوز على سبورتنج ويحصد برونزية كأس مصر كرة سلة - أنس أسامة جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

وأضاف "الأمن في الموسم الماضي وافق على حضور ألف مشجع ونأمل مضاعفة الرقم".

وأتم موضحا "إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية يمنحنا فرصة طلب زيادة الحضور الجماهيري".

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج حيث تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام Best of 5.

وتحتضن صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى: الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية: الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة: السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة: "في حالة اللجوء لها" الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة: "في حالة اللجوء لها" الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن الاتحاد السكندري فاز بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي بعد الوصول لفترة إضافية بنتيجة 85-83.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب الموسم الماضي من الدوري السوبر لكرة السلة.

كرة سلة الأهلي كرة سلة دوري السوبر كرة سلة الاتحاد كرة سلة الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر كرة سلة - تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي في نهائي مجنون انتهت في نهائي كأس مصر للسلة - الأهلي (83)-(85) الاتحاد.. اللقب أخضر كرة سلة - الزمالك يفوز على سبورتنج ويحصد برونزية كأس مصر كرة سلة - أنس أسامة جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السيدات كرة سلة - تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا 6 دقيقة | منتخب مصر
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صبحي وناصر ماهر 22 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي: أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي.. وسيراميكا لم يصنع الفرص 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) بتروجت.. جووول إسماعيل بامبا 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) بيراميدز.. جووول الثاااني 46 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة 50 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك