موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا

أحرز ناصر منسي لاعب الزمالك هدفا لفريقه في شباك سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل منسي هدفه في الدقيقة 14 بعد قطع الكرة من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وكرر ناصر منسي ضغطه على حارس المرمى لقطع الكرة، إذ فعل الأمر ذاته في مباراة سموحة في الدوري وتمكن من تسجيل هدف أيضا.

ناصر منسي يسجل هدفه الـ11 في الدوري وعادل إمام عاشور في صدارة هدافي الدوري المصري.

ووصل منسي لهدفه الـ13 خلال الموسم الجاري.

وإجمالا سجل منسي 25 هدفا مع الزمالك في 75 مباراة.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل ناصر منسي.

ناصر منسي أحرز 4 أهداف في الـ5 مباريات الأخيرة في جميع البطولات.

وصل ناصر منسي لهدفه الـ50 في 182 مباراة خلال بطولة الدوري.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل تهديفيا له بـ11 هدفا.

وتخطى ناصر منسي أفضل موسم تهديفي قبل الموسم الجاري في 2021-2022 وأحرز 9 أهداف مع البنك الأهلي وأيضا مع طلائع الجيش في 2020-2021.

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