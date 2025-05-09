كرة سلة - تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر

أعلن الاتحاد المصري لـ كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات نصف نهائي من دوري السوبر موسم 2024/2025.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج حيث تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام Best of 5.

وتحتضن صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية، منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى: الثلاثاء الموافق 13 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية: الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة: السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة: "في حالة اللجوء لها" الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة: "في حالة اللجوء لها" الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن الاتحاد السكندري فاز بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي بعد الوصول لفترة إضافية بنتيجة 85-83.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب الموسم الماضي من الدوري السوبر لكرة السلة.