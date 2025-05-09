انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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انتهت

ق 90+4: جووول أحمد بلحاج بعد رأسية قوية للغاية.

ق 79: تبديل اضطراري بخروج محمد صبحي ودخول محمد عواد، وتبديل تكتيكي بخروج سيف جعفر ودخول الونش.

ق 68: جووول سيف الدين الجزيري بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة في المرمى.

ق 67: تسديدة من بنتايك من ضربة حرة مباشرة تصدى لها بسام بقدمه.

ق 65: تبديل بخروج ناصر منسي ودخول الجزيري.

ق 64: جووول إسلام عيسى بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: تسديدة خطيرة من فاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد صبحي.

ق 50: تسديدة من مروان عثمان خارج منطقة الجزاء تذهب بعيدة عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

ق 42: خروج ناصر ماهر ودخول حسام أشرف.

ق 38: إصابة ناصر ماهر وخروجه متأثرا لتلقي العلاج.

ق 29: تسديدة على الطائر مفاجأة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.

ق 14: جووول ناصر منسي بعد قطع الكرة من محمد بسام.

ق 7: رأسية من نبيل عماد أعلى المرمى.

بداية المباراة