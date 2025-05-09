خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك موعدا جديدا لعقد جلسة تحقيق مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب الأحد الماضي بشكل طبيعي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك حدد الحادية عشر من صباح غد السبت موعدا لعقد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو.

ويواصل زيزو التدريب منفردا بالزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بعد غيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة في التدريبات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا للاعب، ولم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

ويستعد الزمالك بقيادة أيمن الرمادي مدربه الجديد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري.