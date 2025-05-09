تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وزلاكة على مقاعد البدلاء
الجمعة، 09 مايو 2025 - 15:51
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك بمسابقة الدوري.
ويلعب سيراميكا ضد الزمالك بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.
وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني
خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى
خط الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.
فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.
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