تشكيل الزمالك -مفاجأتان من الرمادي أمام سيراميكا.. و ناصر منسي يقود الهجوم

الجمعة، 09 مايو 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

أعلن أيمن الرمادي مدرب الزمالك الجديد تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

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وأعاد الرمادي، محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك على حساب محمد عواد.

كما دفع بسيف فاروق جعفر في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر

خط الوسط: – نبيل عماد –سيف جعفر

أمامهما: مصطفى شلبي – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، مصطفى الزناري، محمود حمدي، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد إيشو، أيمن أمير عبد العزيز، سيف الجزيري، حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا
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