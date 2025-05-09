تقرير تونسي يكشف موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي

الجمعة، 09 مايو 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

كشف موقع نسمة سبورت التونسي عن موعد وصول محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد إلى القاهرة.

وأشار التقرير إلى أن النجم التونسي سينضم إلى تدريبات الأهلي بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف الموقع التونسي أن الأهلي وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعب استعدادا لكأس العالم للأندية.

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ويستعد الأهلي لخوض كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يبوليو المقبلين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو.

وحصل الأهلي على توقيع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري لضمه مع بداية الموسم المقبل.

ويعد بن رمضان ثالث صفقات الأهلي في الصيف بعدما أعلن الأهلي ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري.

كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

وكذلك أعلن الأهلي ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

الأهلي محمد علي بن رمضان
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