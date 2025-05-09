"الفترة الأنجح في تاريخ النادي".. ليفركوزن يعلن رحيل ألونسو مع نهاية الموسم

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رحيل تشابي ألونسو المدير الفني للفريق رسميا مع نهاية الموسم.

وأوضح النادي في بيان مقتضب: "بعد ما يقرب من عامين ونصف، وخلال الفترة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، سيغادر مدربنا الرئيسي في نهاية الموسم."

وتوج ليفركوزن بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الألماني الموسم الماضي، وكذلك التأهل لنهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي.

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

وداع ألونسو

وتعليقا على رحيل ألونسو، أوضح ​​فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني: "حقق باير ليفركوزن مكانة مرموقة في عالم كرة القدم بفضل النجاحات المدروسة التي حققها تحت قيادة تشابي ألونسو. إن قيادتنا لليفركوزن دون هزيمة، بالإضافة إلى الفوز بكأس ألمانيا، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، والفوز بكأس السوبر، أمرٌ يدعو إلى الفخر".

وقيم سيمون رولفز، المدير الإداري للنادي، حقبة ألونسو بأنها "علامة فارقة في مسيرة باير ليفركوزن. لقد شكّلنا مع تشافي فريقًا أبهر عالم كرة القدم بجودته على أرض الملعب وعقليته".

وأضاف: "نحن فخورون بالخطوات الكبيرة التي قطعناها إلى الأمام، وبالمكانة التي وصل إليها النادي اليوم، ونتمنى لتشابي كل التوفيق في مهامه المستقبلية. أنا متأكد من أن مساراتنا ستتقاطع مرارًا وتكرارًا".

وردا على ذلك قال ألونسو: "أُدين بالشكر الجزيل لباير ليفركوزن، وللاعبيّ وجهازي الفني، ولجميع موظفي النادي، ولجماهيره الرائعة. لقد كان نجاحنا ثمرة أداء جماعي رائع".

وأضاف: "هذا النادي، الذي أظهر ثقةً استثنائيةً بي، استحق بجدارة الفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة. أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، بما في ذلك الفوز بكأس ألمانيا في برلين".

وتابع: "باير ليفركوزن مُستعدٌّ للمستقبل. سيستمر هذا المسار الإيجابي، وسأكون متحمسًا لمتابعته".

الخطوة المقبلة لـ ألونسو

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن ألونسو سينتقل لتدريب ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2028، ولكن سيتم الإعلان رسميا أولا رحيل كارلو أنشيلوتي.

وكشف موقع ذا أثلتيك عن اتفاق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على إنهاء التعاقد عقب مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني، سواء كانت النتيجة في صالح ريال مدريد والعودة للمنافسة على اللقب، أو الخسارة والابتعاد عن لقب الليجا.

ويقترب كارلو أنشيلوتي من الانتقال لتدريب المنتخب البرازيلي قبل توقف يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، ويظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.