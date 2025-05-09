خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار

علم FilGoal.com أن لجنة التظلمات حددت موعد استدعاء طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، لتفسير قرارات الرابطة في أزمة مباراة القمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بيانا أعلنت من خلاله تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي في الدوري إلى 15 مايو الجاري بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن لجنة التظلمات أبلغت طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، باستدعائه يوم الخميس المقبل من أجل شرح المواد الذي تم إتخاذ بها قرارات الرابطة في أحداث مباراة الأهلي والزمالك.

وكان طه عزت قال في تصريحات سابقة خاصة لـ FilGoal.com : "لم يتم إبلاغي بطلب حضوري أمام لجنة التظلمات لأن القرار صدر بعد خروجنا من مقر الرابطة".

وأوضح "بمجرد إبلاغي بالموعد سأحضر ومستعد لتقديم كل التوضيحات اللازمة لأن هدفنا هو المصلحة العامة ونحن على مسافة واحدة من الجميع".

كما علم FilGoal.com أن لا توجد نية لدى لجنة التظلمات في تقديم موعد جلسة إصدار قرار أزمة مباراة القمة والجلسة في موعدها يوم 15 مايو المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بيانا أعلن فيه تقدمه بطلب عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بتقديم موعد إصدار القرار النهائي في أزمة مباراة القمة قبل يوم 13 مايو. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وجاء بيان الرابطة عبر الموقع الرسمي

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.