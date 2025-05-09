سكاي: ألونسو يرحل عن ليفركوزن لتدريب ريال مدريد

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن إبلاغ تشابي ألونسو لمسؤولي باير ليفركوزن برحيله عن الفريق مع نهاية الموسم.

وألمحت سكاي إلى أن ألونسو سيعلن ذلك بنفسه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفركوزن أمام دورتموند في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

من جانبها أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد ألونسو مع ريال مدريد سيمتد حتى 2028، ولكن سيتم الإعلان رسميا أولا رحيل كارلو أنشيلوتي.

وكشف موقع ذا أثلتيك عن اتفاق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على إنهاء التعاقد عقب مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني، سواء كانت النتيجة في صالح ريال مدريد والعودة للمنافسة على اللقب، أو الخسارة والابتعاد عن لقب الليجا.

ويقترب كارلو أنشيلوتي من الانتقال لتدريب المنتخب البرازيلي قبل توقف يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

سكاي ذكرت أن ليفركوزن يبحث عن خليفة ألونسو، حيث يظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

وفي غضون عامين نجح الفريق في الفوز بالدوري والكأس الألمانيين، والتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل الخروج من دور الـ16 على يد بايرن ميونيخ.

ونجح الفريق في مرحلة الدوري احتلال المركز السادس برصيد 16 نقطة.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.