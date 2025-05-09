سبورت: ليفاندوفسكي يريد المشاركة أساسيا في الكلاسيكو

الجمعة، 09 مايو 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

يرغب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بالتواجد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه بمواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي يشعر أنه جاهز ويريد المشاركة أساسيا في كلاسيكو ريال مدريد.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن ليفاندوفسكي يريد مساعدة الفريق ومن أجل لقب الهداف أيضا خصوصا مع اقتراب كيليان مبابي منه في السباق.

ليفاندوفسكي العائد من الإصابة شارك كبديل خلال خسارة برشلونة امام إنتر 4-3 في نصف نهائي دوري الأبطال ولكنه يريد العودة للتشكيل الأساسي في الكلاسيكو.

برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو المحطة المقبلة في الدوري يوم 11 مايو، بعد أن حسم برشلونة نهائي كأس الملك لصالحه أمام مدريد بنتيجة 3-2.

ولا يمكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ويحتاج ريال مدريد للفوز بنتيجة أكبر من 4-0 (نتيجة كلاسيكو الدور الأول) لانتزاع أفضلية المواجهات المباشرة من برشلونة.

ولكن عمليا، فوز برشلونة يعني اتساع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 9 نقاط متاحة، وهو ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

التعادل يحافظ على فارق 4 نقاط ويعني أن برشلونة بحاجة لـ 5 نقاط (فوز وتعادلين) من آخر 3 مباريات دون النظر لنتائج مدريد.

أما فوز مدريد، فيعني أن أي تعثر كتالوني مع استمرار انتصارات مدريد يعني انقلاب كفة الدوري لصالح الميرينجي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)

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