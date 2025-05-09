تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة سيراميكا والزمالك

أعلن اتحاد الكرة إجراء تعديل في طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وكشف اتحاد الكرة في بيان له: "تعرض الحكم إبراهيم محجوب لحادث سير، ولذلك قررت لجنة الحكام الرئيسية تعيين سيد منير حكماً رابعا بدلا منه ضمن طاقم إدارة مباراة سيراميكا والزمالك".

ويدير محمد الحنفي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك ويعاونه وائل شعبان، وعدي عيد حكمان مساعدان، وسيد منير حكما رابعا.

ويتواجد محمود دسوقي حكما للفيديو، ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويقام الدوري المصري بنظام الجولة الواحدة في الدور الأول، قبل انقسام الفرق إلى مجموعتين.

الأولى مجموعة المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية، وتتكون من الفرق التي احتلت المراكز من الأول حتى التاسع.

أما الفرق من المركز الـ10 حتى الـ18 فتتنافس في مجموعة الهروب من الهبوط، لتحديد الفريقين الهابطين إلى الدرجة الثانية.