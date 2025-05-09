الرياضية: الاتحاد السعودي يستحدث دوري جديد

الجمعة، 09 مايو 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

النصر - الفتح - الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستحداث دوري جديد مقرر انطلاقه الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الدوري الجديد أطلق عليه الاتحاد السعودي "دوري النخبة" للفرق تحت 21 عاما لتطوير مواهب الكرة السعودية.

الصحيفة أوضحت أن الفرق يمكنها الاستعانة بـ3 من لاعبي الفريق الأول خلال المباريات.

أخبار متعلقة:
صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية تقرير: مدرب كرواتيا ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الهلال السعودي

وحدد الاتحاد السعودي أيام إقامة مباريات الدوري الجديد يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، مع الأخذ في الاعتبار جدول البث التليفزيوني.

ووضع الاتحاد السعودي بعض الاشتراطات في تنظيم الدوري، باعتماد ملاعب الأندية الرسمية أو ملاعب وزارة الرياضة لاستضافة المباريات، ويدير المباريات حكام سعوديين.

ويتيح الاتحاد لكل نادي تسجيل 20 لاعبا بحد أقصى بواقع 4 لاعبين مواليد 2004، و8 لاعبين من كل كل فئة 2005، و2006.

الرياضة كشفت عن هدف الاتحاد السعودي بأن تساهم تلك البطولة لتهيئة جيل جديد من اللاعبين الناشئين وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وتأهل المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاما إلى نهائيات كأس العالم قطر 2025، وكذلك تأهل منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة إلى كأس العالم في تشيلي 2025.

الدوري السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم
نرشح لكم
جوزيه جوميز: سنخوض مباراة الموسم.. ونحتاج للتركيز الذهني صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية تقرير: مدرب كرواتيا ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الهلال السعودي بينهم 4 للإيقاف.. غياب 5 لاعبين عن اتحاد جدة أمام الفيحاء فابينيو: لاعبو اتحاد جدة لا يختفون أثناء اللحظات الحاسمة مدرب اتحاد جدة: لهجتي الحادة مع اللاعبين بين شوطي لقاء النصر هي السبب في الفوز
أخر الأخبار
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الفترة الأنجح في تاريخ النادي".. ليفركوزن يعلن رحيل ألونسو مع نهاية الموسم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار 36 دقيقة | الكرة المصرية
تفوق على سلوت وجوارديولا.. بيريرا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ألونسو يرحل عن ليفركوزن لتدريب ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الأرجنتيني الأول من 5 سنوات.. ماك أليستر لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ليفاندوفسكي يريد المشاركة أساسيا في الكلاسيكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة سيراميكا والزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك