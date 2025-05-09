الرياضية: الاتحاد السعودي يستحدث دوري جديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستحداث دوري جديد مقرر انطلاقه الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الدوري الجديد أطلق عليه الاتحاد السعودي "دوري النخبة" للفرق تحت 21 عاما لتطوير مواهب الكرة السعودية.

الصحيفة أوضحت أن الفرق يمكنها الاستعانة بـ3 من لاعبي الفريق الأول خلال المباريات.

وحدد الاتحاد السعودي أيام إقامة مباريات الدوري الجديد يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، مع الأخذ في الاعتبار جدول البث التليفزيوني.

ووضع الاتحاد السعودي بعض الاشتراطات في تنظيم الدوري، باعتماد ملاعب الأندية الرسمية أو ملاعب وزارة الرياضة لاستضافة المباريات، ويدير المباريات حكام سعوديين.

ويتيح الاتحاد لكل نادي تسجيل 20 لاعبا بحد أقصى بواقع 4 لاعبين مواليد 2004، و8 لاعبين من كل كل فئة 2005، و2006.

الرياضة كشفت عن هدف الاتحاد السعودي بأن تساهم تلك البطولة لتهيئة جيل جديد من اللاعبين الناشئين وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وتأهل المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاما إلى نهائيات كأس العالم قطر 2025، وكذلك تأهل منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة إلى كأس العالم في تشيلي 2025.