مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن مسابقة الدوري، إذ يلعب الزمالك في الظهور الأول لمدربه الجديد أيمن الرمادي ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي بحثا عن استعادة صدارة الدوري من الاهلي.

بينما يواجه فاركو نظيره بتروجت ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة مصيرية أمام تنزانيا ضمن ختام دور المجموعات، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لربع

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 1.

فاركو × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 2.

البنك الأهلي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 1.

كأس إفريقيا تحت 20 عاما

جنوب إفريقيا × زامبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 8.

مصر × تنزانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.