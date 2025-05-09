مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب

الجمعة، 09 مايو 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن مسابقة الدوري، إذ يلعب الزمالك في الظهور الأول لمدربه الجديد أيمن الرمادي ضد سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
الرياضية: الاتحاد السعودي يستحدث دوري جديد "كاف" يعتمد اشتراطات المدربين.. ويمنح مهلة ويهدد بالعقوبات ماركا: الأهلي يريد التعاقد مع جارسيا بيمينتا بأي ثمن مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب

فيما يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي بحثا عن استعادة صدارة الدوري من الاهلي.

بينما يواجه فاركو نظيره بتروجت ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة مصيرية أمام تنزانيا ضمن ختام دور المجموعات، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لربع

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 1.

فاركو × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 2.

البنك الأهلي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة اون سبورت 1.

كأس إفريقيا تحت 20 عاما

جنوب إفريقيا × زامبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 8.

مصر × تنزانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق أمام البنك الأهلي التشكيل - ثلاثي هجومي في البنك الأهلي.. وغياب رمضان عن بيراميدز تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا تقرير تونسي: الأهلي طلب إعفاء بن رمضان من معسكر تونس في يونيو انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(2) الزمالك خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول 17 دقيقة | الدوري المصري
طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق أمام البنك الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثلاثي هجومي في البنك الأهلي.. وغياب رمضان عن بيراميدز 31 دقيقة | الدوري المصري
تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا 41 دقيقة | الدوري المصري
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر ساعة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك