موقعة سان ماميس - موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنام

الجمعة، 09 مايو 2025 - 01:08

كتب : FilGoal

هيونج مين سون ونصير مزراوي - توتنام ضد مانشستر يونايتد

تأهل الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024 - 2025.

وأطاح مانشستر يونايتد بمنافسه أتلتيك بلباو صاحب ملعب النهائي بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

وفاز يونايتد ذهابا في سان ماميس 3-0، ثم فاز في أولد ترافورد 4-1.

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فيما تأهل توتنام إلى النهائي بالفوز على بودو جليمت 5-1 في مجموع المباراتين.

وفاز توتنام في لندن 3-1، ثم كرر فوزه خارج الديار ولكن بنتيجة 2-0.

المباراة : مانشستر يونايتد × توتنام

الحدث: نهائي الدوري الأوروبي

المكان: ملعب سان ماميس في إسبانيا

اليوم: الأربعاء 21 مايو

التوقيت: العاشرة مساءً

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD

وتوج توتنام بالبطولة مرتين بمسماها القديم "كأس الاتحاد الأوروبي" عامي 1972 و1984 على حساب وولفرهامبتون الإنجليزي وأندرلحت البلجيكي على الترتيب، بينما خسر نهائي 1974 أمام فينورد الهولندي.

بينما فاز مانشستر يونايتد مرة واحدة باللقب بمسماه الحديث في 2017 على حساب أياكس الهولندي، وخسر نهائي 2021 على يد فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

ويتأهل الفريق المتوج ببطولة الدوري الأوروبي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الأوروبي
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