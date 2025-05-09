إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي

سحق مانشستر يونايتد ضيفه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان يونايتد قد فاز ذهابا في سان ماميس بثلاثية دون رد.

وتقدم ميكيل جاريجزار يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 70 سجل ميسون ماونت هدف التعادل باستلام مميز وتسديدة بعد تمريرة من ليني يورو.

وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 81 برأسية بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

ثم سجل راسموس هويلوند ثالث الأهداف في الدقيقة 85 بعد تمريرة من أماد ديالو.

وأخيرا بتسديدة رائعة من بعيد، أنهى ماونت الرباعية في الدقيقة 91.

بذلك يتأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي لملاقاة توتنام هوتسبر، ليتأكد وجود إنجليزي سادس في دوري أبطال أوروبا.

وفاز توتنام على بودو جليمت 2-0، بهدفي دومينيك سولانكي في الدقيقة 63 وبيدرو بورو في الدقيقة 69.

وكان توتنام قد فاز ذهابا 3-1.

ويقام النهائي على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 21 مايو.